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  3. Son dakika... S-400'de ikinci sevkiyat başladı

Son dakika... S-400'de ikinci sevkiyat başladı

Son dakika... S-400'de ikinci sevkiyat başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının başladığını, ilk uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017'de imzalandığı hatırlatıldı. Sözleşme kapsamında sistemin birinci batarya malzemelerinin intikalinin 12-25 Temmuz arasında tamamlandığı belirtilen açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün itibarıyla başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir." ifadelerine yer verildi.

(AA)

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