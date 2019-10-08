Son dakika... Rusya ve Türkiye'den flaş hamle! İmzalar atıldı
Rusya ve Türkiye yerli para birimlerinin kullanılması yönünde anlaşma imzaladı. Rusya Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada 'Türkiye ile ticarette ulusal paraların kullanılması anlaşması imzalandı' ifadeleri kullanıldı.
Rusya Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un Türkiye ile iki ülke arasındaki ödemelerde ve anlaşmalarda ulusal para birimlerinin kullanılması konusunda bir anlaşma imzaladığını söyledi.
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