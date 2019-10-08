Son dakika... Rusya ve Türkiye'den flaş hamle! İmzalar atıldı

Rusya Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un Türkiye ile iki ülke arasındaki ödemelerde ve anlaşmalarda ulusal para birimlerinin kullanılması konusunda bir anlaşma imzaladığını söyledi.



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