Son dakika: Yılbaşı öncesi hesaplara yatacak... Milyonlarca esnafa hibe desteği müjdesi!

Esnafa hibe desteği paketi geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Milyonlarca esnafı ilgilendiren hibe desteği paketinin son dakika detayları belli oldu. Yılbaşından önce ödenmesi ön görülen 1000 TL'lik hibenin kimlere verileceği ise Ticaret Bakanlığı tarafından görüşüldü.

HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Birinci adımda, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin yararlanacağı desteğe ilişkin tebliğ yürürlüğe girecek. Bu hafta başvuruların toplanması ve ödeme takviminin açıklanması bekleniyor. Destek ödemelerinin yeni yıla girerken yapılacağı belirtiliyor.

ESNAFA HİBE DESTEĞİ MİKTARI NE KADAR?

İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Bugün itibarıyla 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak.

Hibe desteği başvuruları ise e-devlet üzerinden yapılacak.

ESNAFA NEFES ALDIRACAK

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ve KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paket, iş dünyası temsilcileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşıland. Sektör temsilcileri, destek paketinin esnafın salgın kayıplarını azaltacağını belirtiyor.