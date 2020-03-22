Son dakika: Migros bin kişilik personel alımı yapacak! Migros Sanal Market iş başvurusu nasıl yapılır?
Migros iş başvurusu nasıl yapılır? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Migros İnsan Kaynakları departmanı bin kişilik personel alımı yapılacağını duyurdu. Bunun üzerine Migros Sanal Market personel alım şartları merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan kişilere ücretsiz eve teslimat yapılıyor. Migros iş başvurusu hakkında detaylar haberde.
Migros, online gıda platformu olan Sanal Market'te yoğun talebin oluşması nedeniyle 2 hafta içinde bin kişiyi işe alacağını açıkladı. Migros iş başvurusu nasıl yapılır? Türkiye'de Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayan vatandaşlar alışverişlerini sanal ortamda gerçekleştiriyor. Yaşanan yoğun talep sonrası Migros yeni işçi alımı yapacağını bildirdi. Migros iş başvurusu hakkından detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MİGROS SANAL MARKET PERSONELLER NE İŞ YAPACAK?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan kişiler alışverişlerini sanal ortamda gerçekleştiriyor. Oluşan yoğun talep sebebiyle Migros İnsan Kaynakları departmanı 2 haftada bin kişiyi işe alacağını açıkladı. İşe alınacak kişiler Migros Sanal Market'ten eve teslimat için verilen siparişlerin reyon ve depodan toplanması ve hazırlanmasından sorumlu olacak.