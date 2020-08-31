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  3. Son dakika... Kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı
31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:18 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı

Son dakika... Kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı
AA

Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı.

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı
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