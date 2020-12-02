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  • Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurular yeniden başlıyor
02 Aralık 2020 Çarşamba 11:08 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurular yeniden başlıyor

Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurular yeniden başlıyor

Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurular yeniden başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği için yeniden başvuru alınmaya başlanacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'ne yeniden başvuru alınmaya başlanacağını duyurdu. Selçuk, başvuruların e-devlet üzerinden gerçekleştirileceğini bildirdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ'NE BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kısa Çalışma Ödeneği'ne yapılacak başvuruların www.turkiye.gov.tr/iskur-kisa-calisma-odenegi-basvurusu adresi üzerinden yapılacağını açıkladı.

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