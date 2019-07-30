Kavga bitmiyor! Bayram tatili 9 gün olmalı mı, olmamalı mı?

Türkiye'de Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil yapılmasının ardından, Kurban Bayramı'nda da benzer bir tatil tartışması gündeme geldi. Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkartılması için, bayramın dışında kalan Perşembe ve Cuma günlerinin de tatile dahil edilmesi gerekiyor. Turizm sektörünün bayram tatilinin uzatılmasına yönelik taleplerine karşılık, iş dünyası ise bayram tatilinin uzatılmasına sanayide ivme kaybına yol açması gerekçesiyle mesafeli duruyor.

İÇ PAZARA KATKI

Turizmciler, Ramazan Bayramı'nda iç pazarda yaşanan hareketliliğin Kurban Bayramı'nda da gerçekleşmesi için tatilin 9 güne uzatılmasını bekliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, "Bu yıl henüz arzu ettiğimiz rakamlara ulaşamadık. Blok tatile dönüşebilecek tüm resmi tatillerin, seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın programlarını kolay yapabilmeleri ve erken rezervasyon indirimlerinden faydalanabilmeleri için yılın başında açıklanmasını talep ediyoruz. Son ana kadar bu açıklanmadığı takdirde tesislerimizde bir doluluk gerçekleşiyor ve yerli misafirlerimiz yer bulmakta zorlanıyor, ayrıca fiyatlar da daha yukarılarda oluyor. İç pazarda seyahat etmeyi planlayan misafirlerimizin alım gücü zorlanıyor" diye konuştu.

KESİNTİ YAŞANIYOR

İş dünyası ise 9 günlük resmi tatillerin işleri böldüğü ve ekonomiye genel olarak zarar verdiği görüşünde. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Turizm sektörü zaten hareketli. Bayramda tatili uzatmayarak ekonominin diğer alanlarına odaklanalım, üretim ve ihracatı artırmak için çalışalım" dedi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçivan da, "Yılın ilk 6 ayında ihracat artışının yüzde 2.2 ile düşük oranda olmasında, Ramazan Bayramı tatilinin etkisi var. Bu nedenle Temmuz'da daha güçlü bir artış için çalışmalıyız. Tatillerinin uzatılması kararları gözden geçirilmeli" diye konuştu.



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