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  • Son dakika: Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak
30 Kasım 2020 Pazartesi 11:24 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak

Son dakika: Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak

Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri için tarih verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 4 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 4 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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