Son dakika: Kamuya memur alımı için müjde! İşte İŞKUR sözleşmeli personel alımı ilanları...

İŞKUR son dakika personel alımı ilanları içerisinde boş kontenjanlar henüz mevcut. Özel sektör ve kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Kamuya memur alımı en çok Emniyet Genel Müdürlüğü'ne olacakken, özel sektörde ise muhasebe ve lojistik olmak üzere birçok alanda istihdam sağlanacak. İşte güncel İŞKUR sözleşmeli personel alımı ilanları...

Sözleşmeli personel alımı devam ediyor. İstihdam seferberliği kapsamında, her alandan ve her meslek grubundan alım yapılıyor. Sene başından bu yana 827 bin 472 kişi için alım gerçekleştirildi. İŞKUR memur alımı ilanlarında mevcut durumda 46 bin kişi aranıyor.

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Personel alımı ilanlarının detaylarına ve başvuru işlemlerine İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Kamuya memur alımı için en çok Emniyet Genel Müdürlüğü ve üniversitelere alım yapılacak. Bunun dışında ise İŞKUR güncel alım kontenjanları şu şekilde:

KAMUYA MEMUR ALIMI

Emniyet Genel Müdürlüğü: 8 bin polis

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 500 sözleşmeli personel

Atatürk Üniversitesi: 361 sözleşmeli personel

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 300 defterdarlık uzman yardımcısı

Elektrik Üretim A.Ş.: 150 sürekli işçi

Kırıkkale Üniversitesi: 122 sözleşmeli personel

Harran Üniversitesi: 81 sürekli işçi

Erciyes Üniversitesi: 56 sözleşmeli personel

Ayrıca pek çok bakanlık, üniversite ve belediye de personel alımı için ilana çıktı. Sözleşmeli personel için eğitim şartları ilgili kurumlar tarafından belirlendi.

ÖZEL SEKTÖRE PERSONEL ALIMI

Taşıma ve yükleme işçisi: 9 bin 844

Makineci: 862

Temizlik görevlisi: 844

Ön muhasebeci: 717

Satış danışmanı: 591

Lojistik elemanı: 510