Son dakika: Kamuya memur alımı için müjde! İşte İŞKUR sözleşmeli personel alımı ilanları...
İŞKUR son dakika personel alımı ilanları içerisinde boş kontenjanlar henüz mevcut. Özel sektör ve kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Kamuya memur alımı en çok Emniyet Genel Müdürlüğü'ne olacakken, özel sektörde ise muhasebe ve lojistik olmak üzere birçok alanda istihdam sağlanacak. İşte güncel İŞKUR sözleşmeli personel alımı ilanları...
İŞKUR son dakika personel alımı ilanları içerisinde boş kontenjanlar henüz mevcut. Özel sektör ve kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Kamuya memur alımı en çok Emniyet Genel Müdürlüğü'ne olacakken, özel sektörde ise muhasebe ve lojistik olmak üzere birçok alanda istihdam sağlanacak. İşte güncel İŞKUR sözleşmeli personel alımı ilanları...
Sözleşmeli personel alımı devam ediyor. İstihdam seferberliği kapsamında, her alandan ve her meslek grubundan alım yapılıyor. Sene başından bu yana 827 bin 472 kişi için alım gerçekleştirildi. İŞKUR memur alımı ilanlarında mevcut durumda 46 bin kişi aranıyor.
İŞKUR PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
Personel alımı ilanlarının detaylarına ve başvuru işlemlerine İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Kamuya memur alımı için en çok Emniyet Genel Müdürlüğü ve üniversitelere alım yapılacak. Bunun dışında ise İŞKUR güncel alım kontenjanları şu şekilde:
KAMUYA MEMUR ALIMI
Emniyet Genel Müdürlüğü: 8 bin polis
Gençlik ve Spor Bakanlığı: 500 sözleşmeli personel
Atatürk Üniversitesi: 361 sözleşmeli personel
Hazine ve Maliye Bakanlığı: 300 defterdarlık uzman yardımcısı
Elektrik Üretim A.Ş.: 150 sürekli işçi
Kırıkkale Üniversitesi: 122 sözleşmeli personel
Harran Üniversitesi: 81 sürekli işçi
Erciyes Üniversitesi: 56 sözleşmeli personel
Ayrıca pek çok bakanlık, üniversite ve belediye de personel alımı için ilana çıktı. Sözleşmeli personel için eğitim şartları ilgili kurumlar tarafından belirlendi.
ÖZEL SEKTÖRE PERSONEL ALIMI
Taşıma ve yükleme işçisi: 9 bin 844
Makineci: 862
Temizlik görevlisi: 844
Ön muhasebeci: 717
Satış danışmanı: 591
Lojistik elemanı: 510