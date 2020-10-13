Son Dakika... Kamu işçisi ek ikramiye ilave tediye ne kadar yattı mı? Taşeron 4D işçi ek ikramiye kaç TL

Kamu ve kamuya bağlı kuruluşlarda çalışan işçilere bir maaş ikramiye (ilave tediye) ödenecek. Maden işçisi ek ödemenin tamamını 23 Aralık’ta alacak. İkramiye hesaplanmasında fazla mesai, evlilik, çocuk zamları, primleri, yardımlar ve tatil ücretleri dikkate alınmıyor. Buna göre; kamudaki 100 bin işçiye 2 bin 500-5 bin lira arasında ikramiye ödenecek. Bu da aylık hesap yapılırsa 160-415 lira arası fazla maaş demek. Kamu işçisinin ücreti arttıkça tediye miktarı da artıyor. Örneğin 3.000 TL brüt ücreti olan bir işçiye 929,38 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.084,31 TL, 4.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.239 TL ilave tediye ödenecek.

5 BİN LİRAYA KADAR

Maden işçisi ek ödemenin tamamını 23 Aralık’ta alacak. İkramiye hesaplanmasında fazla mesai, evlilik, çocuk zamları, primleri, yardımlar ve tatil ücretleri dikkate alınmıyor. Buna göre; kamudaki 100 bin işçiye 2 bin 500-5 bin lira arasında ikramiye ödenecek. Bu da aylık hesap yapılırsa 160-415 lira arası fazla maaş demek.

TAŞERON DA ALIYOR

Yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin kadro maratonu 2 nisan 2018’de tamamlanmıştı. Yüksek Hakem kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre; sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere ocak ve temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödeniyor. Bankaya yatan ikramiye işçinin borcu nedeniyle haczedilemeyecek. İkramiyeden sigorta primi de kesilemeyecek.

Maaşa göre artıyor

Kamu işçisinin ücreti arttıkça tediye miktarı da artıyor. Örneğin 3.000 TL brüt ücreti olan bir işçiye 929,38 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.084,31 TL, 4.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.239 TL ilave tediye ödenecek.

İlave tediye ödemeleri Resmi Gazete’de yer aldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

4/7/1956 tarihli 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında, mezkur Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2019, diğer yarısının 31/5/2019 tarihinde ödenmesine;

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2019 yılında, aynı Kanunun 2 inci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2019 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmişti.

İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

İlave tediyenin birinci yarısının 31/1/2019, diğer yarısının 31/5/2019 tarihinde ödenecek.

Aralık ayında ilave tediye ödemeleri ayın 7’sinde, Ağustos ayında 17’sinde yapılmıştı. Toplamda 52 günlük ilave tediyesi yıl içinde ödenmiş oldu. Ocak-haziran ve ağustos tediye ödemeleri yapıldı. Son ödeme Aralık ayında gerçekleştirildi.

İKRAMİYE ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

İkramiyelerin 17 Ağustos'ta ilk taksiti ödenmişti. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yatmıştı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar. İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde 1.083,29 TL ödenmişti.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YER ALMIŞTI

2018 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu konudaki karar yayımlanmıştı. Karara göre, kamu işçilerine, kadroya geçen taşeron işçiler (belediye şirketlerindekiler hariç) de dahil olmak üzere ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 7 Aralık'ta yapıldı. Böylece bu yılın son 13 günlük tediyesi de işçilerin hesabına geçti. 1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda tediyelerin ilk taksiti 17 Ağustos'ta ödendi.

26 GÜNLÜK TUTAR KADAR

13 günlük tediyeler, Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. 7 Aralık'ta da 13 günlük tediye yatırılacak. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar oluyor. İlave tediyelerden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2 bin 500 lira brüt ücreti olan kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde brüt bin 83 lira 29 kuruş ödenecek.