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  3. Son dakika: İndirimli taşıt kredisi kampanyasına 2 araç firması daha katıldı

Son dakika: İndirimli taşıt kredisi kampanyasına 2 araç firması daha katıldı

Son dakika: İndirimli taşıt kredisi kampanyasına 2 araç firması daha katıldı

Kamu bankalarının indirimli taşıt kredisi kampanyasına 2 araç firması daha katıldı. Firma sayısı 10'a yükseld

 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişliyor.

Üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamada, "Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Otokar ve BMC firmaları dâhil oldu" denildi.

Firmalarla yapılan anlaşmalar kapsamında, Türkiye´de üretilen binek ve ticari taşıtlarda, binek araçlar için  50 -120 bin liralık 18-36 ay vadeli krediler ile, ticari araçlarda 72 - 500 bin liralık 36-60 ay vadeli kredilere aylık yüzde 0.49 - 0.69 faiz uygulanacak.

Açıklamaya göre, binek araçlarında Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ve ticari araçlarda da Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC anlaşmalı otomotiv firmaları olarak 1 Ekim ile 31 Aralık dönemindeki kampanyaya katıldı.

DHA

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