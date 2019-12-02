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  3. Son dakika... İhracat rakamları açıklandı! '165 milyar dolara ulaşıldı'

Son dakika... İhracat rakamları açıklandı! '165 milyar dolara ulaşıldı'

Son dakika... İhracat rakamları açıklandı! '165 milyar dolara ulaşıldı'

Ticaret Bakanı Pekcan, "Kasım ayı ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar oldu. Bu 11 ayda yakaladığımız 4'üncü en yüksek aylık ihracat rakamı." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul’da kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

Pekcan, "Bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamıyla artık pozitife geçtik, yıl sonunda çok daha iyi rakamlar göreceğiz." dedi.

"4'ÜNCÜ EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT RAKAMI"

Kasım ayı ihracatının 16 milyar 214 milyon dolar olduğunu ve bunun 11 ayda yakalanan 4'üncü en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirten Pekcan şunları kaydetti:

"İhracatımız 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşarak, güçlü ve olumlu seyrini sürdürdü. Dış ticaret açığımız 11 ayda yüzde 51,84 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara gerilemiş durumda. 11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75,6 iken bu sene yüzde 86,8 seviyesine yükselmiştir."

(AA)

 


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