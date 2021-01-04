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  • Son dakika... Bakan Elvan'dan enflasyon mesajı: "2021, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak."
04 Ocak 2021 Pazartesi 13:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Elvan'dan enflasyon mesajı: "2021, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak."

Son dakika... Bakan Elvan'dan enflasyon mesajı: "2021, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak."

Son Dakika Haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, son dakika açıklamalarda bulundu. Yeni yıl hedeflerinden bahseden Bakan Elvan, "Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonla mücadele mesajı verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Elvan, "Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni yılla birlikte istikrara odaklanan bir ekonomik planlama yapılacağına dikkat çeken Elvan, "Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak. Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız." dedi.

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