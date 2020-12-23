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  • Son dakika haberleri... Macaristan'ın tercihi Türkiye: 40 adet zırhlı araç siparişi verdiler
23 Aralık 2020 Çarşamba 21:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Macaristan'ın tercihi Türkiye: 40 adet zırhlı araç siparişi verdiler

Son dakika haberleri... Macaristan'ın tercihi Türkiye: 40 adet zırhlı araç siparişi verdiler
AA

Macaristan, Türkiye'den 40 adet 4x4 zırhlı araç almak için sipariş verdi. Macaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu araçların kullanımıyla daha alt birimlerde görevli personeller için de daha yüksek düzeyde koruma sağlanmış olacak." denildi.

Macaristan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Gaspar Maroth, ülkesinin Türkiye'den 40 adet daha 4x4 zırhlı araç almak için sipariş verdiğini söyledi.

AA'da yer alan habere göre, Maroth, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, ordunun savunma gücünü artırmak amacıyla hazırlanan programla 300'den fazla zırhlı araç satın almayı hedeflediklerini söyledi.

Maroth, söz konusu program kapsamda Türkiye'den 40 adet daha 4x4 araç zırhlı araç temin edilmesi konusunda anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Araçların önemli bir avantajına dikkati çeken Maroth, "Bu araçların kullanımıyla daha alt birimlerde görevli personeller için de daha yüksek düzeyde koruma sağlanmış olacak." dedi.

Macaristan, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Ejder Yalçın'ı tercih eden dünyadaki 6'ncı, Avrupa Birliği'ndeki ilk ülke olmuştu.

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