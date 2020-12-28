Son dakika haberi: Yerli otomobil için önemli adım: İmzalar atıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) "Bir Fabrikadan Daha Fazlası" olarak tanımlanan Gemlik tesisinin üstyapı inşaatını Yapı Merkezi gerçekleştirecek.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasıyla YeniLig'e adım atan grup, geride kalan bir yıllık sürede attığı önemli adımların ardından TOGG Gemlik tesisi üstyapı inşaat şirketini de belirledi.

TOGG Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan İnşaat Komitesi tarafından 16 şirket arasından belirlenen Yapı Merkezi; teknik ve teknolojik yetkinlikleri, finansal gücü ve ticari yaklaşımının yanı sıra endüstriyel yapılar alanındaki güçlü referanslarıyla TOGG Gemlik tesisini hayata geçirecek şirket olarak belirlendi.

Zemin iyileştirme çalışmalarının son aşamaya geldiği TOGG Gemlik tesisinde Ocak 2021'den itibaren Yapı Merkezi tarafından üstyapı çalışmalarının başlatılması planlanıyor.

Yaklaşık bir yıllık sürede tamamlanması planlanan üstyapı çalışmalarının ardından TOGG tesisinde, üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor. İşe alımların 2022'de başlayacağı tesiste, üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

"BAŞTAN SONA ŞEFFAF BİR SÜREÇ İŞLETİLDİ"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üstyapı inşaat şirketinin belirlenmesiyle çok önemli bir aşamayı daha tamamladıklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, her tedarikçiye eşit yaklaşma politikalarına uygun olarak en üst düzeyde şeffaflık sağladıkları ve elektronik ortamda açık ihale yöntemiyle gerçekleştirdikleri ihaleyi birbirinden kıymetli 16 firma arasından Yapı Merkezi'nin kazandığını aktardı.

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ise ocaktan itibaren başlayacak üstyapı inşaat çalışmalarıyla "Yeniliğe Yolculuk"ta önemli bir aşamaya geçileceğini, en başında planladıkları gibi hedeflerine uygun şekilde ilerlemeye devam ettiklerini bildirdi.

Gemlik tesisinin TOGG ekosisteminin en önemli unsurlarından olacağını vurgulayan Karakaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle inşaatı gerçekleştirecek olan firmanın seçimini de tüm tedarikçilerimizde olduğu gibi objektif başarı kriterlerine göre gerçekleştirdik. Yapı Merkezi'nin hem yurt içinde hem de yurt dışındaki referansları oldukça başarılı projeler. Birden fazla global markanın endüstriyel tesisinin inşaatlarında da imzaları bulunuyor. Seçimimizde bu alandaki yetkinlikleri ve halihazırda dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdikleri başarılı projeleriyle beklentilerimizi karşılayacak şirket olarak öne çıktı."

"ÜLKEMİZ İÇİN BÖYLESİNE ÖNEMLİ BİR İŞTE YER ALMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"



Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu da Türkiye'nin otomobilinin üretileceği tesisin yapımı görevini almaktan gurur duyduklarını bildirdi.

Bunun kendileri için çok büyük bir sorumluluk olduğunu aktaran Arıoğlu, "Bir otomobilin üretim sürecinde yüzlerce adım var. Bunlardan birincisi, üretim tesisinin yapılarını inşa etmek. Yapacağımız binalar; otomobil yapım sürecini korumak için etrafını saracak ve üretim süreçlerinin hava şartlarından etkilenmemesini, deprem ve fırtına dahil doğa olaylarında dahi aksamadan üretimin gerçekleşmesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Genel Müdürü Özge Arıoğlu, inşaatın zamanında yetişmesi için proses ve tasarım ekipleriyle çok uyumlu ve zaman hedefini gözden kaçırmayacak yoğun çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Yapı Merkezi Holding CEO'su Aslan Uzun da Türkiye'nin otomobiline, bu vizyonu gerçekleştirmeye adanmış TOGG ekibine ve ülke insanına yakışan bir fabrika inşa edeceklerini belirterek, "Dünyanın gözünün üstünde olduğu bu projede zamana karşı yarıştığımızın bilincindeyiz. Bize olan güvene layık olacak, özverili bir ekip çalışmasıyla üzerimize düşen bu önemli görevi başaracağız, sözümüz var." ifadelerini kullandı.

TOGG GEMLİK TESİSİ



Verilen bilgiye göre, nesnelerin interneti, veri toplama ve analizi ile verimlilik artıran, gerçek zamanlı verilerle değer üreten akıllı bir üretim ağına sahip olacak tesis, üretim hatlarında çıkabilecek hataları gelişmiş kamera ve sensörlerle öngörecek ve/veya engelleyecek. İş birlikçi robot uygulamaları ve giyilebilir teknolojilerle ergonomiyi artıracak.

Avrupa'nın en temiz tesisi olacak fabrikanın, "uçucu organik bileşen" salımı Türkiye'deki yasal sınırın 9'da biri, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de biri şeklinde gerçekleşecek.

Üretimle birlikte stil tasarımı, Ar-Ge, prototip ve test birimi, strateji ve yönetim merkezi bir arada olacak tesis, müşterilerin sadece araçlarını teslim almak üzere değil, aynı zamanda TOGG teknolojisini yakından görmek ve ailece keyifli vakit geçirmek üzere gelebilecekleri bir deneyim merkezi olma özelliği taşıyacak.

Toplamda 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste, 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek.

Çalışanlarının en az yüzde 30'u kadınlardan oluşacak tesiste, üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak, 2025'te yüzde 68'e kadar ulaşacak. 2030'a kadar 1 milyon adet TOGG hattan indirilecek.