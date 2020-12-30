30 Aralık 2020 Çarşamba 09:01 | Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi: Yapılandırma başvurusu 31 Ocak 2021'e uzatıldı
Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda yeniden yapılandırma için 31 Aralık 2020'de sona erecek başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, 1 Mart 2021'deki ilk taksit ödemesi de 1 Nisan 2021'e ertelendi.
Yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı.
Yeniden yapılandırma sonrası 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ilk taksit ödemeleri de 1 Nisan 2021'e ertelendi.