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  3. TÜSİAD'ın konferansında tercüman kriz! Eski Alman cumhurbaşkanı kürsüden indi

TÜSİAD'ın konferansında tercüman kriz! Eski Alman cumhurbaşkanı kürsüden indi

TÜSİAD'ın konferansında tercüman kriz! Eski Alman cumhurbaşkanı kürsüden indi

TÜSİAD'ın konferansına davet edilen Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, çevirmen olmadığı için Almanca yerine İngilizce konuşması istenince kürsüden indi.

TÜSİAD'ın İstanbul'da düzenlediği "Çin'i Anlamak, Çin ile İş Yapmak" başlıklı konferansa Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff da katıldı. Wulff konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

Almanca konuşmasına başlayan Christian Wulff'un yanına kısa süre sonra görevli kadın geldi. Görevli kadın Wulff'a Almanca çeviri imkanı olmadığını belirterek İngilizce konuşmasını istedi.

Wulff, "Umuyorum ki gelecek yıl Almanya-Türkçe çevirmen ile konuşma yapabilirim" dedi.

"Benim bu konuşmayı İngilizce yapmam mümkün değil" diyen Christian Wulff, "Burada Almanca-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri hizmeti yapılacaktı. Ben de şimdi bir sonraki tartışmaya bensiz devam etmenizi teklif ediyorum" diyerek kürsüden indi.

DHA


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