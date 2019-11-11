Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: Türk Eximbank'tan döviz kredilerinde faiz indirimi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gittiğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti." dedi.
Pekcan, "İhracatçılara kısa vadeli döviz kredilerinde 60-75, işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde 50-90 baz puan faiz indirimi yapıldı." diye konuştu.
AA