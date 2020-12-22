Son dakika haberi: TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda önerisini sundu. TÜİK, 2 bin 792.10 lira asgari ücret önerdi.

Hükümet, işverenler ve işçi sendikaları bugün üçüncü toplantıyı yaptı.

Toplantıda 2021 asgari ücrete dair ilk öneri de yapılmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) asgari ücretin 2 bin 792 lira 10 kuruş olması yönetinde tavsiyede bulundu.

2020 asgari ücret asgari geçim indirimiyle birlikte 2 bin 324 lira.

Eğer TÜİK'in önerisi kabul edilirse, 2021 asgari ücreti, bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında zamlanmış olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Her yıl aralık ayından itibaren işverenler, işçi sendikaları ve hükümet temsilcileri bir sonraki yılın asgari ücretini belirlemek için toplantılara başlıyor.

Taraflar aralık ayı içerisinde birer hafta arayla dört toplantı gerçekleştiriyor. İlk iki toplantıda taraflar değerlendirmelerde bulunurken, TÜİK üçüncü toplantıda önerisini veriyor.

Dördüncü toplantıda ise asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.