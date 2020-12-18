18 Aralık 2020 Cuma 13:59 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi... TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Mutabakat Zaptı imzalandı
TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzaladı.
TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı. Böylece merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak amaçlanıyor.
TCMB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"TCMB ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık'ta merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."