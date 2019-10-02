Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7396
  • 6,2689
  • 273.523
  • 103754
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Son dakika haberi... Resmen duyurdular! Volkswagen Türkiye kuruldu

Son dakika haberi... Resmen duyurdular! Volkswagen Türkiye kuruldu

Son dakika haberi... Resmen duyurdular! Volkswagen Türkiye kuruldu

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, merkezi Almanya'da bulunan Volkswagen, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurdu.

Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 2447 sayılı ilanı, bugünkü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer aldı. Buna göre, Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketi Manisa'da kurdu.

Şirketin merkezi "KeçiliköyOSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa" oldu.

Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akalın'dan Alişan'a 'Buse'li gönderme
'O Ses Türkiye'de flaş değişiklik! Acun Ilıcalı duyurdu...
Kadın dizisinde üzen ayrılık
Hadise gemileri yaktı! Kardeşi Derya Açıkgöz'ü Belçika'ya geri gönderdi
Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı yürek burktu
<p>Güney Afrika’nın Durban kentinde gezintiye çıkan turistler, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki pitonu

Dev Pitonun Saldırısından Son Anda Kurtuldular!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin çevresindeki ülkelerin füze ve roket güçleri

Tarık Ünlüoğlu'nun hastalığı neydi? Tarık Ünlüoğlu son dakika neden öldü?