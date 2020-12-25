Son dakika haberi: Prim desteğinde yeni dönem... Asgari ücretle birlikte artacak!

İlave istihdam prim desteği, yapılandırma kanunu çerçevesinde uygulanıyor. Prim desteği, işverenlerce 2019/Ocak ile 2020/Nisan döneminde en az işçi çalıştırılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilerek, fiilen çalıştırılan işçiler için verilecek. Günlük 44,15 lira, aylık ise 1324 lia olan destek miktarı, yeni yıl için belirlenen asgari ücretteki artışa göre yeniden şekillenecek.

PRİM DESTEĞİ NE KADAR SÜRE VERİLECEK?

Mevcut durumda brüt asgari ücretin yüzde 45 oranına denk gelen prim desteği, yine oran olarak sabit kalacak. Prim desteği, işten çıkarma yasağı süresince devam edecek. Kanuna göre, işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı kararı ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

Destekten yararlanabilmek için ilave işçi alımının 1 Aralık 2020 tarihi ile işten çıkarma yasağının son günü arasında olması gerekir. Ayrıca, işçinin 01/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması, emekli aylığı almaması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve fiilen çalışması koşulu aranacak.

Prim desteğinden yalnızca, ihale ile iş yapılmayan özel sektör işyerleri yararlanabilecek. İşverenin ilave istihdam ettiği işçilerin en az yarısını, prim desteğinin sona ermesinden itibaren destekten yararlanılan süre kadar çalıştırmaya devam etmesi gerekecek.

İstihdam edilecek kişinin 1 Ekim’de sigortalı çalışmıyor olması şartı, 4/b, ek 5 (tarım sigortalıları) ve ek 6 (şehir içi toplu taşıma araçları çalışanları ve sanatçılar) kapsamında sigortalı olanlar için aranmayacak.

İlave istihdam prim desteğinden yararlanılan ayda aynı işçi için diğer prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacak.

PRİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Destekten yararlanmak isteyen işverenlerin destek kapsamına giren işçisini sgk.gov.tr adresinden giriş yaparak; “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “4447 Sayılı Kanun Geçici 28.Madde - İlave İstihdam Desteği” menüsü vasıtasıyla tanımlaması gerekiyor. Bunun dışında, işverenlerin sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya merkez müdürlüklerine ayrıca başvurmasına gerek bulunmuyor.

EMEKLİ İŞÇİ İÇİN PRİM DESTEĞİ YOK

İşverenin destekten yararlanabilmesi için işe alınan kişilere, SGK’dan emekli veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması gerekiyor. Dul veya yetim aylığı ya da geçici iş göremezlik geliri gibi SGK’dan bağlanan diğer aylık veya gelirler destekten yararlanmaya engel teşkil etmeyecek.

YENİ İŞYERLERİ TÜM İŞÇİLER İÇİN YARARLANACAK

18 Nisan 2020 ve sonrasında ilk defa tescil edilen iş yerleri, ilave olma şartı aranmaksızın destek kapsamına giren ve şartları sağlayan tüm işçilerden dolayı destekten yararlanabilecek.