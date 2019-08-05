Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını artırdı

Merkez Bankası, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının 100 baz puan artırıldığını bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, "Bankamız nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranı 100 baz puan indirildi." denilerek, söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi.