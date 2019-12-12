Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Bu hafta merkez bankalarının haftası. Dün ABD Merkez Bankası FED faiz kararının ardından bugün de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası son üç toplantıda politika faizini bin baz puan (10 puan) düşürerek yüzde 24'ten yüzde 14'e indirdi.

MERKEZ'DEN YENİ FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası yılın son toplantısında da 200 baz puanlık indirim yaptı. Politika faizi 2 puan indirimle yüzde 12'ye düşürüldü. Böylelikle 2019 yılındaki toplantılarda toplamda 12 puanlık indirim gerçekleşmiş oldu

Kararla ilgili Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte." denildi.