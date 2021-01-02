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  • Son dakika haberi: Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Kritik tarih 4 Ocak...
02 Ocak 2021 Cumartesi 13:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Kritik tarih 4 Ocak...

Son dakika haberi: Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak" Kritik tarih 4 Ocak...

Memur ve emekli maaşı zammı için gözler 4 Ocak tarihine çevrildi. 2021 yılının ilk yarısında yapılacak olan zam oranı aralık ayı enflasyon rakamlarıyla belli olacak. Peki, memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaşın güncel maaş rakamları, memur ve emekli maaşı zammı ile kesinleşecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyonunu 4 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece 2021 yılının ilk yarısında emekli ve memur maaşı zammı da belirlenmiş olacak.

ENFLASYON FARKI 15 OCAK'TA ALINACAK

Maaş zamları için baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi, geçen yılın Kasım ayında yüzde 2,3 yükseldi. 2020'nin Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 7,02 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 3 zam olacak. Ayrıca 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

GÖZLER 4 OCAK'TA

12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de Ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da 4 Ocak'ta netlik kazanacak.

Haberin Özeti

Memur ve emekli maaşı zammı için gözler 4 Ocak tarihine çevrildi.

DETAY
• TÜİK, aralık ayı enflasyonunu 4 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.
• Böylece 2021 yılının ilk yarısında emekli ve memur maaşı zammı da netleşmiş olacak.
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