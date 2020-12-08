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  • Son dakika haberi: KOBİ'lere 1 yıl ödemesiz yeni kredi destek paketi: Başvurular bugün başlıyor
08 Aralık 2020 Salı 12:15 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: KOBİ'lere 1 yıl ödemesiz yeni kredi destek paketi: Başvurular bugün başlıyor

Son dakika haberi: KOBİ'lere 1 yıl ödemesiz yeni kredi destek paketi: Başvurular bugün başlıyor

KOBİ'lere yeni destek paketi açıklandı. Kredi Garanti Fonu tarafından yapılan açıklamada KOBİ'lere 7.5 milyar liralık kredi sağlanacağı belirtildi. Söz konusu krediler 1 yıl ödemesiz seçenekle sunulacak.

KGF’nin Avrupa Yatırım Fonu’ndan sağladığı 300 milyon TL’lik hibe ve kendi özkaynaklarından sağladığı 300 Milyon TL’lik destek ile oluşan fon sayesinde KOBİ'lere 6 milyar lira tutarında kefalet sağlanacak. KOBİ'lere yeni destek paketi için başvurular ise bugün başlıyor.

NTV'de yer alan habere göre, "İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı" (COSME) kapsamında, KGF ve AYF iş birliği ile hayata geçirilen proje ile KOBİ'ler yüzde 80 KGF kefaletiyle 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi kullanabilecek.

1 YIL GERİ ÖDEME YOK

KOBİ’lerin 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle yararlanabileceği kredinin faizi ise piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek. Proje kapsamında bankalar tarafından KOBİ'lere yaklaşık 7,5 milyar lira tutarında kredi kullandırılması bekleniyor.

HEDEF İSTİHDAM VE REKABET

Konuyla ilgili açıklama yapan KGF Genel Müdürü Kasım Akdeniz, şunları kaydetti:

“Bu destek paketi KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bütçe kapsamında Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME Programı içerisinde imzalanan protokolün devamı niteliğindedir. Bu destek paketi kapsamında vereceğimiz kefaletler ile KOBİ’lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırarak üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde, nakit akışının, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Mümkün olduğu ölçüde yaygın ve katma değerli alanlarda kullanmayı hedeflediğimiz bu destek paketinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Projeye başvurular bugün itibarıyla başlıyor.

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