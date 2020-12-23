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23 Aralık 2020 Çarşamba 08:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: KDV indirimleri 5 ay daha uzatıldı

Son Dakika Haberi: KDV indirimleri 5 ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrası açıkladığı pandemi destek kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Katma Değer Vergisi'nde indirimler 5 ay daha sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrası açıkladığı pandemi destek kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Katma Değer Vergisi’nde indirimler 5 ay daha sürecek. 

İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8

Konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1

Yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1

Bakın ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8

Yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

Gayrimenkul kiralamarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

<p>TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Kılıçdaroğlu’nun çok konuşulan sözlerini Akşam

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