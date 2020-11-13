Üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor

Fatih ve Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter'daki hesabından 'Karadeniz'de Kanuni Devri' etiketi ile açıklama yaptı.

Dönmez, "Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor. Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak" dedi.

Bakan Dönmez, paylaşımında 'Kanuni' sondaj gemisinin görüntülerine de yer verdi.

"2 BİN 600 METREYE KADAR İNDİK"



Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Tuna-1'den sonra Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1'de yeni sondajına başladığını ve şu an itibarıyla 2 bin 600 metreye kadar indiğini duyurdu.



"ÜMİT VERİCİ SONUÇLAR ALDIK"



Bakan Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin de Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tamamladığını duyurdu. Dönmez, "Ümit verici sonuçlar aldık ve bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak." dedi.

