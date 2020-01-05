İstanbul'da taksi plakası fiyatları uçtu!

Dünyanın en büyük yolcu taşıma uygulaması Uber'in Türkiye'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve taksi ücretlerine yapılan zamla ticari taksi plakaları değerine değer kattı. 2014'te İstanbul'da hizmet vermeye başlayan Uber'in yaygınlaşmasıyla bir dönem plaka fiyatları yüzde 30'un üzerinde düşmüştü. Geçen yılın başında 1 milyon 350 bin TL'den alıcı bulan ticari taksi plakaları, Uber'in geçtiğimiz mayıs sonunda İstanbul'daki XL minibüs araç faaliyetlerini bitirme kararı sonrası günler içinde tekrar yükselişe geçip 1 milyon 600 bin lira seviyesini aşmıştı.



Bu artış taksimetre ücretlerine gelen yüzde 25'lik zamla daha da yükseldi. Taksi plakası fiyatları İstanbul merkezde 2 milyon lira barajını aştı. Plaka alışı 2 milyon 50 bin lira olurken, satış fiyatı 2 milyon 100 bin lirayı gördü. Çatalca'da 1 milyon 800 bin, Silivri'de 1 milyon 820 bin, Şile'de ise 1 milyon 770 bin lira seviyelerini gören plaka fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 55 artış gösterirken, 2010'da taksi plakaları 550 bin TL'den satılıyordu.

'4-5 MİLYON OLMALIYDI'

Türkiye'ye konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, plaka fiyatlarının iki yıl önceki seviyeye geldiğini belirterek, Uber'in Türkiye'de fazla çalışması ve korsanın yaygınlaşmasıyla bir dönem arz-talebin düştüğünü ve taksi işlerinin azaldığını kaydetti. Şu anda Uber'in internet erişiminin kesildiğini, korsan taksilerle ilgili de denetimlerin arttığını anlatan Aksu “Taksi işleri İstanbul'da normale döndü” dedi. 17 bin 395 taksi plakasını devletten 1986, 1989 ve 1990 yıllarında yapılan açık artırma ihaleleriyle aldıklarını ifade eden Eyüp Aksu “İhaleye girdiğimiz zamanda ödediğimiz parayla gayrimenkul alsaydık şimdi 4-5 milyon TL olurdu. O günkü değerle kıyaslarsak plaka fiyatları çok çok ucuz” diye konuştu.

KİRA 8.750 TL'YE YÜKSELDİ

Taksi plakası değerinde yaşanan büyük artışa paralel olarak kira değerleri de yükseldi. Türkiye'de faaliyet gösteren 90 bin ticari taksinin 17 bin 395'i İstanbul'da bulunuyor. Plaka fiyatlarındaki yükselişle kira fiyatları da 7 bin 500 liradan 8 bin 750 liraya yükseldi. Ticari taksi plakalarının beşte birinin kiralandığını kaydeden Eyüp Aksu “Diğerlerini araç sahipleri ya kendileri ya da şoför veya çocuklarıyla çalıştırıyor” diye konuştu. Aksu, taksi plakası alım satımında yüzde 3 vergi olduğunu, noter, belediyeye ödenen harçlarla beraber 100 bin TL'lik giderin alıcı tarafından ödendiğini söyledi.

Son 16 yılda 7 kat arttı

2020 2.100.000 TL

2019 1.350.000 TL

2018 1.720.000 TL

2017 1.625.000 TL

2016 1.690.000 TL

2015 1.800.000 TL

2014 1.240.000 TL

2013 1.030.000 TL

2012 860.000 TL

2011 570.000 TL

2010 550.000 TL

2009 415.000 TL

2008 560.000 TL

2007 580.000 TL

2006 505.000 TL

2005 335.000 TL

2004 258.000 TL

Türkiye Gazetesi