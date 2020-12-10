10 Aralık 2020 Perşembe 10:31 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi... İşsizlik rakamları açıklandı
TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik, Eylül döneminde 1,1 puan azalarak yüzde 12,7'ye geriledi.
Son dakika haberi... İşsizlik Eylül döneminde 1,1 puan azalarak yüzde 12,7'ye düştü.
İŞSİZLİK ORANI %12,7 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ
AA'nın haberine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile %12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile %14,9 oldu.
İSTİHDAM ORANI %44,1 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 2,0 puanlık azalış ile %44,1 oldu.
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