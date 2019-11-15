Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7602
  • 6,3494
  • 272.38
  • 104498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı 2019 Ağustos döneminde 2,9 puanlık artış ile yüzde 14,0 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ağustos dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,9 puanlık artış ile yüzde 14,0 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,5 puanlık artış ile yüzde 16,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6,6 puanlık artış ile yüzde 27,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,9 puanlık artış ile yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.


8 aylık hamile oyuncu Hazal Kaya'nın sempatik halleri
Arda Turan o haberlere sitem etti! 'Hoşumuza gitmedi'
Kararı öğrenince çılgına döndü!
Kıvanç Tatlıtuğ sözünü tutmadı!
Şöhretini kullanmaya çalıştı mı? İlk kez konuştu

Başkan Erdoğan, ABD´li Senatörlere Tane Tane Anlattı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte A Milli Takımımızın EURO 2020 coşkusu

Resimli Cuma mesajları.. En güzel, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajları..