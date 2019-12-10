Günde 50 bin lira kazanıyorlar! Yüzde 65'i kaçak

Sağlık turizminde dünyanın birçok yerinden gelen hastaların uğrak yeri olan Türkiye dünya genelinde bu alanda ilk 5'te yer alırken, ülke çapında saç ekim ekonomisi ise 1 milyar doların üzerine çıkmış durumda.

Özellikle İspanya, İtalya, Brezilya, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerden ciddi sayıda hastanın geldiği Türkiye'de 500'ü İstanbul olmak üzere ülke genelinde bine yakın saç ekim merkezinin olduğu tahmin ediliyor.

Bir merkez minimumda 100, maksimumda ise 10 bin hasta getirirken, bu verilere göre yılda 550 bin hasta sadece saç ekimi için Türkiye'ye geliyor ve ortalama olarak kişi başı 800 ile 2 bin 750 dolar arasında para bırakıyor.

Yoğun talep ve büyüyen pasta ile günlük 50 bin TL'yi bulan kazançlar bu alana olan ilgiyi de giderek arttırıyor. Ancak bu ilgi kimi zaman sanıldığı kadar da masum olmuyor. Çünkü getirisinden ve yasal boşluklardan kaynaklı ülke genelinde hizmet veren saç ekim merkezlerinin yüzde 65’i kaçak çalışıyor. Kayıt dışılığın yanı sıra ekim yapanların çoğunun bu alanla ilgili uzmanlığının olmaması ise sektörü ciddi anlamda tehdit ediyor.

YARISINDAN FAZLASI KAYIT DIŞI!



Tam bir rakam vermenin olası olmadığını ama Türkiye’de saç ekim sektörünün yaklaşık 1 milyar dolarlık bir hacime ulaştığını belirten Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD), Saç Ekimi Kurulu üyesi Op. Dr. İlhan Serdaroğlu, sektörde hizmet veren saç ekim merkezlerinde kayıt dışılığın giderek yaygınlaştığını ve rakamların bu alanda yasal olanlardan çok daha fazla olduğunu belirtti.

HASTANELER DAHİ TAŞERON ÇALIŞTIRIYOR



Öte yandan hastanelerin dahi taşeron hizmet aldıkları sözleşmeli işçilere bile saç ekimi yaptırdığını belirten Serdaroğlu, bu tarz ortamlarda yapılan saç ekimlerinin ise yetersiz, kalitesiz ve hastayı tatminden uzak olmasından tutun da kalıcı saç kaybına varan geniş bir yelpazede ciddi olumsuzlukları ortaya çıkarabileceğine vurgu yaptı.

EKİM İÇİN ODA KİRALIYORLAR



Her gün birilerinin internete reklam vererek hasta getirdiğini ve bu hastaları bir apartman dairesinde veya sağlık kuruluşunun odasını kiralayarak bir ekibe ödeme yaparak bu ameliyatları gerçekleştirdiğini belirten Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Kurt ise ''Bu tarz merdiven altı yerlerde yapılan en büyük olumsuzluk hijyen, uzman olmayan kişilerin saç ekimini yaparak kötü ekimlerin yapılması ve hastanın ameliyat esnasında yaşayabileceği tansiyon, şeker gibi rahatsızlık ile bir sıkıntı yaşadığı an bir müdahale yapılamayarak hastaya ve ülkemizin imajına ciddi bir olumsuzluk yapacaktır.'' dedi.

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU DOKTORU BIRAK TEKNİSYEN BİLE DEĞİL!



Türkiye'de yasal olarak bu işlemi plastik cerrahlar ve dermatoloji uzmanlarının yapabileceğini, ancak saç ekimine olan büyük ilgi, giderek artan hasta potansiyeli ve ekonomik getirisinin risklerine göre daha önde olmasından ötürü bir çok alandan hekimlerin bu alana ilgi gösterdiğini kaydeden TPRECD Saç Ekimi Kurulu üyesi Op. Dr. Serdaroğlu, ancak işlem yapanların büyük çoğunluğunun doktor olmasını bırakın teknisyen, hemşire hatta sağlık sektörüyle ilgisi olmayan bir şekilde bu işlemi öğrenmiş insanlar olduğunu ifade etti.

AVRUPA'NIN 5'TE 1'İ FİYATINA EKİM



Ortalama ekim maliyetlerine ilişkin de konuşan Serdaroğlu, maliyetlerin değişmekle birlikte Avrupa ve Amerika’da talep edilen fiyatların yaklaşık üçte ya da beşte biri oranlarında bir ücretle saç ekimi yapıldığını dile getirerek, ''Sağlık turizmi paketleri çerçevesinde ülkesine ve kalış süresine göre 1500-3000 dolar arası değişen fiyatlarla yol, konaklama ve işlem dahil fiyatlar verilebiliyor.'' dedi.

4 BİN TL'NİN ALTINA ŞÜPHEYLE BAKILMALI



Saç ekimi için kaliteli bir merkezin minimum maliyetinin 4 bin TL olduğunu, hastaların bu rakamlar altında yapan merkezlerin bir şeylerinin eksik olduğunu unutmamaları gerektiğini işaret eden Serdar Kurt, saç ekimi yaptırmak isteyen kişilerin maksimum 4-5 merkez belirleyip bu merkezler ile birebir görüşmeler yaparak karar vermelerinin çok daha doğru olabileceğini söyledi.

TEKNİSYENE EKTİRMEYİN



Saç ekiminde teknisyenlere ekim yaptırılmaması gerektiğini ve bu alanda uzmanlığı bulunan bir doktor bulunup bu işlemin kendisine yaptırılması gerektiğine dikkat çeken Serdaroğlu ise, bu operasyonun hastanın cildinde gerçekleştirilen ve komplikasyonları olabilecek bir operasyon olduğunun bilinmesi gerektiği noktasında da uyarıda bulunuyor.

GREFT HİLESİNE DİKKAT!



Her ehliyetsiz alan ihlalinde olduğu gibi saç ekiminde de hilelerin olduğunu, bunlar arasında en sık başvurulan hilenin greft sayılarının yani alınıp ekilebilecek saç sayılarının abartılması ve gerektiğinden fazla belirtilerek hastanın yanıltılması olduğuna da değinen Serdaroğlu, ''Bir diğeri de kullanılan alet ve tekniklere atfedilen başarı oranlarıdır. Aslında saç ekiminin başarısı tamamen uygulayıcıya ve hastanın saç kalitesine bağlıdır.'' diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN TIP ALANINDAKİ PRESTİJİNİ SARSABİLİR



Sağlık turizminde Türkiye'nin tıp alanındaki prestijini zedeleyecek şekilde yasal boşluklar olduğunu ve mevcut kuralların dahi uygulanmayıp bu şekilde gidilmesi halinde ortaya çıkacak komplikasyonlar ile şikayetlerin artabileceğine de dikkat çeken Serdaroğlu, '' Saç ekiminde yaşanan suistimaller ülkemizdeki tüm sağlık sektörünü etkileyecek bir boyuta ulaşabilir. Yetkili mecralardan bu alandaki denetimlerin artırılmasını ve yasa dışı çalıştığı tespit edilen mekanlara ciddi yaptırımlar getirilmesini bekliyoruz.'' dedi.



YENİ ŞAFAK