Son dakika haberi: Fed faiz kararı açıklandı! ABD Merkez Bankası FED faiz indirimine gitti

Son dakika haberi: Fed faiz kararı açıklandı! Tüm yatırımların gözü ABD Merkez Bankası FED faiz kararındaydı. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası para politikası kurulu, politika faizini 325 baz puan düşürmüştü. Vatandaşlar Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) toplantısından da indirim haberi bekliyor. Toplantı iki gün yapılıyor ve karar açıklanıyor. İşte Fed'in faiz kararı...

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

Amerika Merkez Bankası (Fed) 25 baz puan faiz indirimine gitti. Politika faizi yüzde 1.75-2.00 aralığına indi.

Rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı (OIER) yüzde 2.10'dan oy birliğiyle yüzde 1.80'e indirildi. Beklenti yüzde 1.80 idi.

Karar metninin yayınlanmasının ardından Dolar Endeksi'nde (DXY) fazla değişiklik olmadı.

Karar öncesi 5,66'dan işlem gören Dolar/TL paritesi 5,67'den işlem görüyor.

2019 YILI FED TOPLANTI TARİHLERİ

1. Toplantı: 29 Ocak - 30 Ocak

2. Toplantı: 19 Mart - 20 Mart

3. Toplantı: 30 Nisan - 1 Mayıs

4. Toplantı: 18 Haziran - 19 Haziran

5. Toplantı: 30 Temmuz – 31 Temmuz

6. Toplantı: 17 Eylül - 18 Eylül

7. Toplantı: 29 Ekim - 30 Ekim

8. Toplantı: 10 Aralık - 11 Aralık

FED FAİZ İNDİRİMİ DOLARA ETKİSİ NE OLUR?

Ağustos ayı Fed'in toplantı notlarının ardından dolar endeksi yükselişe geçmişti. Doların satış fiyatı 5,7150 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3470 lira olmuştu. Fed kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava bir süre devam etmişti. Eylül faiz toplantısı yapıldıktan sonra doların durumu netleşecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti.

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye indirilmesine karar verdiği bildirildi. Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin, iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi. Yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısının devam ettiği, yatırımların zayıf seyrini koruduğu ve özel tüketimin kademeli olarak katkısını artırdığı aktarıldı.

DOLARI NASIL ETKİLEDİ?

Karar öncesinde saat 12.00 sularında 5,72 seviyelerine kadar çekilen dolar/TL kuru, kararın açıklanmasına dakikalar kala 5,76'nın üzerine kadar tırmandı. PPK kararının açıklanmasıyla birlikte döviz kurları yeniden düşüşe geçti. Karardan dakikalar sonra dolar gün içi en düşük seviye olarak 5,6668 lirayı gördü.