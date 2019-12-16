Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8471
  • 6,5163
  • 275.387
  • 110480
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Son dakika haberi... Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı

Son dakika haberi... Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı

Son dakika haberi... Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı eylülde geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan artışla yüzde 13,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bine çıktı. İşsizlik oranı 2,4 puan yükselerek yüzde 13,8 oldu.

İşsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre ise 0,2 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı 2,9 puanlık artışla yüzde 16,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,5 puan yükselerek yüzde 26,1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 2,4 puan artışla yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.

AA


Serdar Ortaç 'Bekarlık sultanlık' dedi!
İş yeri mühürlendi, 6 ay hapsi isteniyor!
Fahriye Evcen oğlu Karan'la rekor kırdı
Gözü pek Boşnak savaşçı Alina 
30 dakikada 30 bin lira harcadı
<p>Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Ba

Bir Köpek Sezaryenle 16 Yavru Doğurdu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!