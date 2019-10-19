Emekliye aile yardım geliyor! Teklif hazırlandı, işte alacakları ücret

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin maaşına, promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla ilave destekler veriliyor. Şimdi, bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündeme geldi. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen aile yardımının memur emeklilerine de ödenmesini istiyor. Bu kapsamda gözler, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. KPDK'da memurlara ve emeklilere yönelik pek çok talep ve konu masaya yatırılacak.

GÖZLER KPDK TOPLANTISINDA



Türkiye Emekliler Derneği, “kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin” çağrısı yaptı. Memur sendikaları da, bu ay yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında “memurlara verilen aile yardımı emeklilikte de sürsün” demeye hazırlanıyor. Konu, KPDK'da karara bağlanmazsa, bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündemine taşınacak.



EŞ VE ÇOCUK İÇİN ÖDENIYOR



Aile yardımı talebi hayata geçirilirse, emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak. Memurlara her ay aile yardımı kapsamında, çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 278 lira 69 kuruş. Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 65 lira 30 kuruşken, 6 yaş üstü için 32 lira 65 kuruş. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur, aylık 409 lira 29 kuruş aile yardımı alabiliyor. Ödenen aile yardımı, zam dönemlerinde memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yükseliyor. Eğer emeklilere de aile yardımı hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343 lira 99 kuruş ek ödeme alabilecek.



MEMURA İKRAMİYE TALEBİ



Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edilirse, memurlar 1.240 lira 67 kuruş ikramiye hakkı elde edecek. Yılda 2 bin 481 lira 34 kuruş ek gelir imkanına kavuşacak.



(Güneş)