Deprem bölgesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli açıklama

İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama:

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24.01.2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ İli Sivrice ilçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya İllerinde vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

Bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin, 24.01.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Vergi Usul Kanunu uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecektir.

Mücbir sebep süresince;

- Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri

- Bu beyanname ve bilgirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,

- Deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,

- Motorlü taşıtlar vergisi taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.

Ayrıca bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları da gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirilecektir.

Diğer taraftan depremde varlıklarını kaybeden vergi mükelleflerinin Vergi Ulusal Kanununun 115. maddesi uyarınca terkin talep etmeleri mümkündür.