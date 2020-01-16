Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 122 bin seviyesini aşarak tarihi rekorunu yeniledi.

Dün güne yüzde 0.16 düşüşle 121 bin 232 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 120 bin 442 puanı ve en yüksek 121 bin 804 puanı gördükten sonra gün sonuna doğru yüzde 0.19 düşüşle 121 bin 193 puanda hareket ederek, 121 bin puanın üzerindeki seyrini korumuştu.

BİST Bankacılık Endeksi ise güne yüzde 0.70 düşüşle 175 bin 308 puanda başladıktan sonra gün içinde en düşük 173 bin 770 puanı ve en yüksek 176 bin 788 puanı görmüştü.

AA