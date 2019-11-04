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  3. Bireysel emeklilikte yeni düzenleme! Resmi gazetede yayımlandı

Bireysel emeklilikte yeni düzenleme! Resmi gazetede yayımlandı

Bireysel emeklilikte yeni düzenleme! Resmi gazetede yayımlandı

"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi.

Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

"Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Çevre", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Afet Yönetimi", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı"  gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor. 

Programa göre, bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek.

Sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek. 

Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek. 

Bireysek emeklilikte gençlere sağlanan devlet katkısı artacak. 

(Ntv)

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