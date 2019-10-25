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BDDK'dan flaş taksit kararı

BDDK'dan flaş taksit kararı

Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin dört aydan sekiz aya çıkarılmasına karar verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin dört aydan sekiz aya çıkarılmasına karar verdi.

BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24/10/2019 tarihli ve 8632 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin dört aydan sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."

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