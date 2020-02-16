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  3. Bakan müjdeyi verdi: 200 bin lira hibe verilecek... Son tarih 28 Şubat!

Bakan müjdeyi verdi: 200 bin lira hibe verilecek... Son tarih 28 Şubat!

Bakan müjdeyi verdi: 200 bin lira hibe verilecek... Son tarih 28 Şubat!

Son dakika haberi... Sanayi ve Tekonolji Bakanı Varank, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona ereceğini belirterek, "200 bin liraya kadar hibe vereceğiz." dedi.

Sanayi ve Tekonolji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’da düzenlenen Malatyalı İş Adamları Derneği 69. Aylık Toplantısı'na katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona erecek. 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz." dedi.

(AA)


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