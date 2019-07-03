Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6381
  • 6,3594
  • 257.44
  • 99.363
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Son dakika haberi: Bakan Berat Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Son dakika haberi: Bakan Berat Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Son dakika haberi: Bakan Berat Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu sabah saatlerinde haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları haziranda aylık bazda yüzde 0,03 artarken yıllık artış yüzde 15,72'ye geriledi.?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomide yüz güldüren bu rakamlarla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Albayrak "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor." ifadelerini kullandı.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması:

"Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Melis Sütşurup'tan açıklama geldi! 20 yaş büyük sevgilisi Mustafa Sandal'dan ayrıldı mı?
Çağla Şikel'e çirkin yorum! Takipçisine yanıtı sert oldu
Erkenci Kuş dizisinin Aylin'i görenleri şaşırttı! İşte Sevcan Yaşar'ın tatil görüntüleri
Unutulmaz sanatçı Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü
Ben Fero ilk kez açıkladı! Şarkısında Demet Akalın neden geçiyor?
<p>50 yılda bir gerçekleşen tam güneş tutulmasının yüzde yüz görüldüğü Şili’de tutulma yoğun katılım

Dünya Güneş Tutulmasına Kilitlendi!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Turlarla gelip, tarlada beğenip adreslerine gönderiyorlar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları