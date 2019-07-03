Son dakika haberi: Bakan Berat Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu sabah saatlerinde haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları haziranda aylık bazda yüzde 0,03 artarken yıllık artış yüzde 15,72'ye geriledi.?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomide yüz güldüren bu rakamlarla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Albayrak "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor." ifadelerini kullandı.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması:

"Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız."