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  3. Sınırdaki 6 ilçenin GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı

Sınırdaki 6 ilçenin GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı

Sınırdaki 6 ilçenin GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı

Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin'de GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Ekim'den 2 Aralık'a uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk prim ödemeleriyle ilgili Twitter'dan paylaşım yaptı.

Bakan Selçuk, "Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31.10.2019 olan prim ödemelerini 2.12.2019 tarihine uzattık. Biz, birlikte Türkiyeyiz" açıklamasında bulundu. 

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