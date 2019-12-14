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  3. 2020 memur zammı ne kadar olacak? Okan Güray Bülbül açıkladı

2020 memur zammı ne kadar olacak? Okan Güray Bülbül açıkladı

2020 memur zammı ne kadar olacak" Okan Güray Bülbül açıkladı

Milyonlarca memur, Ocak 2020 zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, memurların zam oranı ne kadar olacak? Dr. Okan Güray Bülbül, memur zammı ile ilgili tüm merak edilenleri anlattı. Bülbül, Enflasyon bu şekilde gerçekleşirse en düşük memur maaşı 3.676 TL’ye yükselecek. dedi.

Aksam.com.tr

Milyonlarca memur gözünü Ocak 2020’de yapılacak memur zammına çevirdi. Peki, zam oranı ne kadar olacak? İşte Ocak 2020 memur zammına ilişkin detaylar…

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan Dr. Okan Güray Bülbül, “Enflasyon bu şekilde gerçekleşirse en düşük memur maaşı 3.676 TL’ye yükselecek.” ifadelerini kullandı.

“ZAM ORANI TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE OLACAK”

Memur ve memur emeklilerin zam oranlarının toplu görüşmelerle belirlendiğine dikkat çeken Okan Güray Bülbül, “Enflasyon bu şekilde gerçekleşirse en düşük memur maaşı 3.676 TL’ye yükselecek. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 4 zammı toplu sözleşme uyarınca alacaklar.” Dedi

“ZAM ORANI YÜZDE 5 OLARAK GERÇEKLEŞECEK”

Memur maaşlarına enflasyon farkının da ekleneceğini sözlerine ekleyen Bülbül, şöyle devam etti:

 “Temmuz-Aralık dönemi enflasyon oranının yüzde 5’i aşması halinde ilave enflasyon farkı da memur ve memur emeklilerinin maaşlarına eklenecek. Temmuz-Aralık dönemi enflasyon oranı yüzde 6 olarak gerçekleşirse memur ve memur emeklilerinin yüzde 1 enflasyon farkı alması da söz konusu olacak. Dolayısıyla memur ve memur emeklileri yüzde 4 zamma ilave olarak yüzde 1 oranında enflasyon farkı da alacaklar ve zam oranı yüzde 5 olarak gerçekleşecek. “


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