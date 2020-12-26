Son dakika haberi: 2020 yılı ihracat rakamları hedefi aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılına ait ihracat rakamlarının yıllık hedefi aştığını duyurdu. Bakan Pekcan, "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır." ifadelerini kullandı.