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26 Aralık 2020 Cumartesi 13:35 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 2020 yılı ihracat rakamları hedefi aştı

Son dakika haberi: 2020 yılı ihracat rakamları hedefi aştı

Son Dakika Haberleri.. Bakan Pekcan, "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır."dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılına ait ihracat rakamlarının yıllık hedefi aştığını duyurdu. Bakan Pekcan, "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır." ifadelerini kullandı.

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