Son dakika: Gram altın, çeyrek altın fiyatlarında sürpriz gelişme... İşte güncel altın fiyatları

Güncel altın fiyatları dün açıklanan faiz kararının ardından sert bir düşüş yaşamıştı. Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları sabit bir seyirde ilerliyor. Kuyumcularda altın fiyatları son dakika hareketlenmeler yaşasa da yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gram altın fiyatı anlık olarak 458 lirayı gösterirken, çeyrek altın 742 lira, yarım altın ise 1485 lira olarak kaydedildi. Analistler, faiz artışı ile ons altın fiyat artışının yavaşlayabileceğini aktarmıştı. İşte 26 Aralık anlık, canlı altın fiyatları...

26 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 458,36 liradan alınıp, 458,65 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 742,60 liradan alınırken, 750,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatları bugün 1.485,30 lira alış, 1.499,60 lira satış olarak kaydedildi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını anlık alış fiyatı 3.024 iken; satış fiyatı ise 3.070 oldu.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını 3.056,42 liradan alınıp, 3.102,95 liradan satılıyor.

DOLARDAKİ DEĞER KAYBI ALTINI DESTEKLİYOR

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

ALTIN 500 LİRAYI BULUR MU?

"Yatırımcılar, 'Altın düşecek mi', 'Altın yükselecek mi' sorularına yanıt ararken, Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen ve FXTM Kidemli Piyasa Analisti Lukman Otunuga yatırımcılar için kritik altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Ons altın fiyatlarının 1850 dolar seviyesinin üzerinde kaldıkça alımların bir miktar daha güçlü olabileceğini belirten Ergezen, "Ancak genel eğiliminin orta ve uzun vadeli destek ve yükselen trend desteklerinden döndüğünü söyleyebiliriz. Özellikle 1792 dolar seviyesi çok önemliydi. Bu seviyenin üzerinde orta ve uzun vadeli yükseliş trendi devam edecektir.

"ALTIN FİYATLARI ORTA-UZUN VADELİ DESTEKLERDEN DÖNDÜ"

Ons altın fiyatlarının 1850 dolar seviyesinin üzerinde kaldıkça alımların bir miktar daha güçlü olabileceğini belirten Ergezen, "Ancak genel eğiliminin orta ve uzun vadeli destek ve yükselen trend desteklerinden döndüğünü söyleyebiliriz. Özellikle 1792 dolar seviyesi çok önemliydi. Bu seviyenin üzerinde orta ve uzun vadeli yükseliş trendi devam edecektir. Kısa vade için ise dediğim gibi 1850 dolar seviyesi önemli. Aşı haberleriyle beraber belki bir miktar daha geri çekilme olabilir. Ancak ben ons altın fiyatlarının 1850 dolar seviyesinin altında yılı kapatacağını zannetmiyorum." dedi.