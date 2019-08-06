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  3. Son dakika... Faiz indirimi sonrası rekor başvuru

Son dakika... Faiz indirimi sonrası rekor başvuru

Son dakika... Faiz indirimi sonrası rekor başvuru

Kamu bankalarının faiz indirimi sonrasında, ilk iki günde 13 binden fazla müşterii 2.1 milyar liranın üzerinde kredi başvuru yaptı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geçen hafta konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından müşterilerden gelen talebe ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, yapılan faiz indirimi sonrasında, ilk iki gün içerisinde üç bankaya 13 binden fazla müşterinin toplamda 2,1 milyar liranın üzerinde konut kredisi başvurusu yaptığı belirtilerek, "Belirtilen başvuru tutarı bugüne kadar iki gün içinde yapılan en yüksek konut kredisi başvurusudur.  Vatandaşlarımızca gösterilen yoğun ilginin önümüzde dönemde de devam edeceği beklenmektedir." ifadelerine yer verildi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmiş, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık yüzde 0,99'dan başlayan oranlarla 180 aya kadar vade ile tüm vatandaşlara kredi kullanma imkanı sunmuştu. Üç kamu bankasının ardından Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da konut finansmanı oranlarında indirime gitmişti.

BAKAN ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız.

AA

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