Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9732
  • 6,6643
  • 292.62
  • 115375
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu. Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 5,5 zamlı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6,5 arttı.

 Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerine yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 5'lik zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 1,5'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 4 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 1,5'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 5,5'e çıktı.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor.

AA


Dizi setinde başlayan aşk! 6 ay sonra ortaya çıktı
Alişan küplere bindi: Hesap sormazsam adam değilim!
Deniz Seki reklam iddialarına ateş püskürdü!
Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya olay yorum!
Hercai'nin yıldızı Aslı Samat'tan çarpıcı itiraflar!
<p>Gazeteci yazar Halime Kökçe, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı nefessiz süreci ve 2020 yılından b

Halime Kökçe Akşam Baskısı’na Konuştu: Kanal İstanbul Tartışmalarının Perde Arkasında Ne Var?

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Bedavaya alınabilecek 22 süperstar

Mangoya talep artıyor