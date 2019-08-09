Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,4877
  • 6,1439
  • 262.155
  • 99207.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Büyük indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları belli oldu

Büyük indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları belli oldu

Büyük indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları belli oldu

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 18 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 34 kuruş indirim geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 18 kuruş, motorin litre fiyatına ise 34 kuruş indirim geldiğini açıkladı. Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul’da 6.70 liradan 6,58 liraya, Ankara ve İzmir’de 6.77 liradan 6.59 liraya indi.

Motorinde ise ortalama İstanbul’da 6.37 liradan 6.03 liraya, Ankara’da 6.46 liradan 6.12 liraya, İzmir’de ise 6.48 liradan 6.14 liraya düştü. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Kısmetse Olur'un gözde çiftinden kötü haber
Hande Erçel'in ünü sınırları aştı
Gupse Özay ve Barış Arduç çifti o iddiaları yalanladı: Öyle bir şey yok
Bizim Hikaye'nin yıldızı Burak Deniz 910 bin liradan oldu
Serenay Sarıkaya’nın sırrı ortaya çıktı

Kurban Pazarlığı Ettiği Adamın Yanlışlıkla Parmaklarını Kırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Denizli’deki 6 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler

Bayram namazı saati kaçta? İşte il il 2019 yılı Kurban Bayramı namazı saatleri