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Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! İlk adım atıldı

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! İlk adım atıldı

Avro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, Hırvatistan'ın avro para birimine geçişin ilk aşaması olan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na (ERM2) katılmak üzere resmi başvuruda bulunduğunu söyledi.

Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.Hırvatistan'ın Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na ve bankacılık birliğine katılım başvurusu yaptığını belirten Centeno, "Bu, Avro Bölgesi'ne katılmak için atılması gereken ilk adım." ifadesini kullandı.

Centeno, Hırvatistan'ın bankacılık denetimi, kurumsal kalite, yönetim ve iş çevresi konularında çeşitli taahhütlerde bulunduğuna işaret ederek, toplantıda bakanların Hırvatistan'ın adımlarını memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Hırvatistan'ın kararlı biçimde Avro Bölgesi'nin parçası olmaya çalıştığına dikkati çeken Centeno, "Avro Bölgesi'nin önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu aşamadan sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve AB Komisyonu, Hırvatistan'ın Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na katılım için verdiği taahhütlerin uygulanmasını değerlendirecek. Yaklaşık bir yıl sürmesi beklenen süreç sonunda Hırvatistan, ERM 2 mekanizmasına katılabilecek. Hırvatistan, mekanizmada en az iki yıl bekledikten sonra avro para birimine geçebilecek.

AB'ye 2013 yılında katılan Hırvatistan'da para birimi olarak "kuna" kullanılıyor.

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