Son Dakika: Asgari ücret net 2 bin 825 lira oldu

Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret miktarı son dakika itibarı ile belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk toplantının ardından açıklama yaptı. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.Salgın ülkemizde de çalışma hayatını derinden etkiledi. 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini yapmış olduk.



Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle:

"TEŞVİK PROGRAMLARI BAŞLATILDI"

Bu yıl Kovid'le mücadele ile geçti. Hükümet olarak ilk hedefimiz vatandaşlarımızın sağlığını korumak oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşvik programları başlatıldı. 45 milyar lirayı aşkın desteği ulaştırmış olduk. Sosyal mekanizmalarımızı işlettik. Salgının negatif etkilerini azaltmak amacıyla işçi ve işverenlerimizi korumak oldu. Nakdi ücret, kısa çalışma destekleriyle iş ilişkisinin sürdürülebilmesini sağladık. Kısa çalışma ödeneğinin kapsamını geliştirdik. Çalışan sayımız her ay değişmekle beraber 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneği ödedik. 31 Ocak 2021'e kadar uzattık. Başvuruları e-devlet üzerinden almaktayız. Sözleşme fesihlerine kısıt getirdik. Nisandan bugüne 6,5 milyar lira nakdi ücret desteği verdik. Kısa çalışmadan çıkıp normal çalışma için normalleşme desteği verdik. 3 milyondan fazla çalışan için 2,5 milyar liralık primlerini karşıladık. 3 aydan 6 aya çıkarıldı.



"ASGARİ ÜCRETTE CİDDİ BİR ARTIŞ GERÇEKLEŞMİŞ DURUMDA"

İşçi işveren ve kamunun 5'er üyeyle temsil edildiği komisyonla yapılıyor. Öneri ve teklifler ele alınıyor. TÜİK, Ticaret Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımızı da dikkatli bir şekilde dinliyoruz. İlk defa salgın sebebiyle çevrimiçi gerçekleştirildi. Bugün de son toplantıyı sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. İstihdam dostu büyümeyi işçi ve işverenlerimizi korumayı kayıt dışı istihdamla mücadeleyi sosyal adaleti pekiştirmeyi öncelik olarak görmekteyiz. Asgari ücret artışlarımız da böyle. 2002'de 184 lirayken bugünkü asgari ücretle ciddi bir artış gerçekleşmiş oldu.

"500 TL ARTIŞ YAPILDI"

Çalışma hayatındaki bir seviye belirlenmiş olmuyor. Sosyal yardımlardan, asgari geçim indirimine kadar pek çok değişken asgari ücrete dayanmaktadır. 1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3570,50 TL, net 2 bin 825,90 kuruş olarak belirlendi. Bekar ve çocuksuz bir işçi için geçerli olan rakam bu. 3.313,72 kuruş evli ve çocuklu bir çalışan için belirlenen rakam.



*Asgari ücret desteğini 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu da ilave destek olarak ifade edilmektedir. Tüm kamu temsilcilerimize bir kez daha teşekkür ederim.

*Müzakere süreci ve uzlaşıya dayanmakta. Bir tarafta hükümet oy çokluğu ile imzalamak durumunda.

Toplantıda 2021 asgari ücret rakamına ilişkin Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol açıklamada bulundu.

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat'ın açıklamaları;

İşveren hükümet temsilcileri tarafından oy çokluğu ile verildiği. İşçi kesimi olarak kendi ve aileleri için çaba gösterdik. İşçi kesimi olarak beklentileri karşılamaktan uzak. Bugünün geçim şartları düşünülmeden oran tespit edilmiştir. Görüşümüzü 4 Aralık'tan bu yana kamuoyuna açıkladık. Temel alınması gereken ilkeleri paylaştık. İşveren kesimi tarafından karşılık görmediğini anlıyoruz. İşçiler geçim şartlarının her geçen gün artan şartlarla karşı karşıya.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un açıklamaları;

* Zorlu bir süreci aşmaya çalışıyoruz. Dünyada salgından dolayı küresel krizle karşı karşıyayız. İşverenler, işçiler ve devletler için de zor bir süreç. İşçi işveren devlet ayrımı yapmadan mücadele veriyoruz. Komisyon en dengeli asgari ücreti belirlemek için çalışıyor. Enflasyon işsizlik işgücü maliyetleri gibi birden çok detay hesaba katılarak belirlenmiş oldu. Süreci başından takip eden tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.